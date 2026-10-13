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"Бо я так сказав": Трамп розповів, чому вважає Україну і РФ згодними на "енергетичне перемир’я"

Артур Крижний — 13 жовтня, 09:05
Бо я так сказав: Трамп розповів, чому вважає Україну і РФ згодними на енергетичне перемир’я

Українска правда

Президент США Дональд Трамп заявив, що "енергетичне перемир'я" між Україною та Росією залишається чинним, а у відповідь на запитання про російські атаки сказав, що має перевірити цю інформацію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Трампа під час спілкування з журналістами на виході з Білого дому

Деталі: Трампа запитали про порушення Росією "перемир'я".

"Я не впевнений у цьому, треба перевірити", – сказав він.

Його також запитали про те, що Україна і Росія не знали про свою згоду на перемир'я.

"Ну, вони погодилися", – заявив Трамп.

"Тому що я сказав: „Ви погоджуєтеся". Ось чому вони погодилися. Бо я так сказав, що вони погоджуються", – додав він.

Коли його знову запитали про атаки з боку Росії, Трамп відповів: "Ну, мені треба буде це перевірити, бо порушення були з обох боків".

Що передувало:

  • У неділю президент США Дональд Трамп оголосив у соцмережі Truth Social про нібито "енергетичне перемир'я у війні між Росією та Україною".
  • У понеділок Трамп став на захист своєї угоди з господарем Кремля Володимиром Путіним щодо закупівлі російського дизелю.
  • Домовленість Трампа і Путіна викликала обурення в Україні та в європейських столицях.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення президента Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є "несправедливим і нечесним".

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