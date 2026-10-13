"Бо я так сказав": Трамп розповів, чому вважає Україну і РФ згодними на "енергетичне перемир’я"

Українска правда

Президент США Дональд Трамп заявив, що "енергетичне перемир'я" між Україною та Росією залишається чинним, а у відповідь на запитання про російські атаки сказав, що має перевірити цю інформацію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Трампа під час спілкування з журналістами на виході з Білого дому

Деталі: Трампа запитали про порушення Росією "перемир'я".

"Я не впевнений у цьому, треба перевірити", – сказав він.

Його також запитали про те, що Україна і Росія не знали про свою згоду на перемир'я.

"Ну, вони погодилися", – заявив Трамп.

"Тому що я сказав: „Ви погоджуєтеся". Ось чому вони погодилися. Бо я так сказав, що вони погоджуються", – додав він.

Коли його знову запитали про атаки з боку Росії, Трамп відповів: "Ну, мені треба буде це перевірити, бо порушення були з обох боків".

Що передувало: