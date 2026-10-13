"Бо я так сказав": Трамп розповів, чому вважає Україну і РФ згодними на "енергетичне перемир’я"
Президент США Дональд Трамп заявив, що "енергетичне перемир'я" між Україною та Росією залишається чинним, а у відповідь на запитання про російські атаки сказав, що має перевірити цю інформацію.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Трампа під час спілкування з журналістами на виході з Білого дому
Деталі: Трампа запитали про порушення Росією "перемир'я".
"Я не впевнений у цьому, треба перевірити", – сказав він.
Його також запитали про те, що Україна і Росія не знали про свою згоду на перемир'я.
"Ну, вони погодилися", – заявив Трамп.
"Тому що я сказав: „Ви погоджуєтеся". Ось чому вони погодилися. Бо я так сказав, що вони погоджуються", – додав він.
Коли його знову запитали про атаки з боку Росії, Трамп відповів: "Ну, мені треба буде це перевірити, бо порушення були з обох боків".
Що передувало:
- У неділю президент США Дональд Трамп оголосив у соцмережі Truth Social про нібито "енергетичне перемир'я у війні між Росією та Україною".
- У понеділок Трамп став на захист своєї угоди з господарем Кремля Володимиром Путіним щодо закупівлі російського дизелю.
- Домовленість Трампа і Путіна викликала обурення в Україні та в європейських столицях.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення президента Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є "несправедливим і нечесним".