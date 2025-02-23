Bloomberg: Україна виступила проти вимоги США створити фонд на $500 млрд за угодою про надра

Європейська правда

Україна відмовилася від вимоги США про створення фонду в розмірі 500 мільярдів доларів, який був би частиною угоди про надання Вашингтону частки від мінеральних ресурсів країни.

Про це агентству Bloomberg повідомив український чиновник, знайомий з ходом переговорів зі США, пише "Європейська правда".

Цей фонд мав би компенсувати США допомогу, яку вони надали для боротьби з російською агресією. Україна стверджує, що фактична сума виділеної допомоги приблизно в п'ять разів менша і становить понад 90 мільярдів доларів, сказав співрозмовник агентству на умовах анонімності.

Інша особа, знайома з перебігом переговорів, повідомила, що сторонам потрібно більше часу для завершення угоди, оскільки поточний проєкт, запропонований США, містить деякі сумнівні елементи, і президент України Володимир Зеленський не готовий його затвердити.

Президент США Дональд Трамп чинить тиск на Зеленського, щоб той ухвалив угоду. У суботу він заявив, що дві країни "дуже близькі" до досягнення домовленості.

Міністр фінансів США Скотт Бессент написав у суботу в Financial Times, що угода передбачає, що доходи, отримані урядом у Києві від природних ресурсів, інфраструктури та інших активів, буде спрямовано до фонду, орієнтованого на довгострокову реконструкцію та розвиток України, в якому США матимуть економічні та управлінські права.

Це забезпечить прозорість, підзвітність і корпоративне управління, необхідні для залучення приватних інвестицій, пише Бессент.

"Давайте також чітко визначимо, чим це не є. США не вступатимуть у власність фізичних активів в Україні. Вони також не будуть обтяжувати Україну ще більшим боргом", - написав Бессент.

Українські чиновники обговорили потенційну угоду про видобуток корисних копалин зі спеціальним посланцем США Кітом Келлоггом під час його візиту до Києва цього тижня, після того, як Зеленський відхилив первинну пропозицію Вашингтона на початку місяця.

Відсутність гарантій майбутньої військової та фінансової допомоги з боку США залишається каменем спотикання в переговорах, сказав український чиновник.

В інтерв'ю Bloomberg Television на початку цього тижня Бессент заявив, що угода щодо корисних копалин закладе основу для висунутого Трампом плану завершення війни шляхом прив'язки України до США через економічні зв'язки, забезпечуючи таким чином щит безпеки.

Тиск США на Україну з метою підписання угоди відбувається на тлі низки заяв Трампа, які поставили Зеленського в незручне становище.

Президент США також дав зрозуміти, що хоче домовитися з Москвою про те, як покласти край війні без України за столом переговорів, і назвав демократично обраного Зеленського "диктатором" із рейтингом схвалення 4%.

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