Біля берегів Німеччини втратив управління танкер з російською нафтою

Німеччина утримала танкер під панамським прапором, який перевозив близько 99 тисяч тонн нафти РФ, від неконтрольованого дрейфу біля узбережжя Балтійського моря.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що танкер довжиною 274 метр, який має назву Eventin, зранку в п’ятницю повільно дрейфував і не міг маневрувати. Інцидент стався біля острова Рюген.

"Судно, яке потрапило в скрутне становище, зараз утримується на місці завдяки буксирному з’єднанню, щоб запобігти його неконтрольованому дрейфу", – йдеться у заяві Центрального командування Німеччини з питань надзвичайних ситуацій на морі. "Наступні тактичні кроки для проведення операції наразі оцінюються".

Танкер прямував із Росії до Єгипту. Евакуація 24 членів екіпажу не знадобилася, повідомили в командуванні. Також додали, що до танкера прямують додаткові буксири.

За даними видання Bild, судно завантажило нафту в російському порту Усть-Луга, неподалік від кордону з Естонією, і вирушило в рейс 6 січня. Його кінцевим пунктом зазначено єгипетський порт Порт-Саїд. Танкер має відношення до російського "тіньового флоту".