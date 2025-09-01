Азійські фабрики скорочують виробництво через мита США

Американські мита завдали удару по виробничій активності в Азії, затьмаривши несподівано позитивні результати в Китаї.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Такі експортні гіганти, як Японія, Південна Корея і Тайвань, зафіксували скорочення виробничої активності в серпні, що підкреслює виклики для Азії в протистоянні ударам від мит адміністрації Дональда Трампа.

"Це подвійний удар для азійських економік: вони стикаються і з вищими митами США, і з конкуренцією з дешевим китайським експортом", - зазначив Тору Нішихама, головний економіст з ринків, що розвиваються, у Dai-ichi Life Research Institute.

"Ми, ймовірно, побачимо ще сильніший вплив мит США найближчим часом, і країни, залежні від експорту в США, такі як Таїланд і Південна Корея, особливо вразливі", - додав він.

Китай: Індекс PMI RatingDog General Manufacturing (S&P Global) зріс у серпні до 50,5 з 49,5 у липні, перевищивши прогнози та позначку 50, що відокремлює зростання від скорочення.

Це контрастує з офіційним опитуванням, опублікованим у неділю, яке засвідчило падіння виробничої активності в Китаї п'ятий місяць поспіль через слабкий внутрішній попит і невизначеність навколо торговельної угоди зі США.

Разом ці дані свідчать, що друга за величиною економіка світу все ще перебуває під значним тиском.

"Виробництво допомагає відновленню, але це відновлення нерівномірне", - сказав Яо Юй, засновник RatingDog. "За слабкого внутрішнього попиту, перевантажених зовнішніх замовлень і повільного відновлення доходів стійкість поліпшення залежить від того, чи стабілізується експорт і чи зростатиме внутрішній попит".

Японія: Індекс PMI у серпні становив 49,7 (проти 48,9 у липні), залишаючись нижче 50 другий місяць поспіль. Нові замовлення з-за кордону скоротилися найшвидшими темпами з березня 2024 року на тлі слабкого попиту з Китаю, Європи та США.

Південна Корея: Виробнича активність скоротилася сьомий місяць поспіль - PMI у серпні був 48,3 проти 48,0 у липні.