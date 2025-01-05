Axios: Тім Кук пожертвує мільйон доларів на інавгурацію Трампа

Генеральний директор Apple Тім Кук особисто пожертвує 1 мільйон доларів інавгураційному комітету новообраного президента Трампа.

Про це повідомили Axios джерела, обізнані з інформацією про пожертву, пише "Європейська правда".

Пожертва відображає тривалі відносини співпраці між Трампом і Куком, які включали багато зустрічей під час першого терміну Трампа, а також вечерю в Мар-а-Лаго минулого місяця.

Інші керівники та компанії зробили семизначні внески на інавгурацію, намагаючись навести мости з новою адміністрацією.

За словами джерел, Кук вважає інавгурацію великою американською традицією і робить пожертвування на її проведення в дусі єдності. Очікується, що компанія Apple не робитиме своє пожертвування.

Apple, що робить величезний внесок в економіку США, є найбільшим платником податків у США та світі.

У статті The Wall Street Journal невдовзі після виборів у США під заголовком "Як Тім Кук зламав кодекс роботи з Трампом" зазначалося, що генеральний директор Apple витратив роки на побудову особистих стосунків з Трампом.

Кук одного разу подарував президенту комп'ютер Mac Pro вартістю 5 999 доларів, виготовлений на заводі в Остіні, який вони відвідали в 2019 році.

Серед інших спонсорів інавгурації – Amazon, Meta, Uber і генеральний директор OpenAI Сем Альтман, Goldman Sachs, Bank of America. Toyota, Ford і GM також пожертвували щонайменше 1 мільйон доларів.

Нагадаємо, Трамп запланував "мітинг перемоги" у Вашингтоні 19 січня – за день до інавгурації на другий президентський термін.

Трамп також скаржився на те, що у день його інавгурації національні прапори будуть приспущені через траур у зв’язку зі смертю експрезидента Джиммі Картера.

Європейська правда