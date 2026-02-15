Кінець ейфорії навколо електромобілів коштував автогігантам $65 мільярдів

Відкат амбіцій щодо електромобілів завдав глобальній автомобільній індустрії щонайменше $65 млрд втрат за минулий рік, а керівники компаній попереджають, що попереду ще більше болю під час перегляду стратегій.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Автовиробники були змушені переробити продуктові та інвестиційні плани щодо EV після різкого розвороту кліматичної політики у США, причому компанії, які найсильніше "розвернулися" від бензину, постраждали найбільше.

Цього місяця Stellantis списала $26 млрд, відмовившись від частини повністю електричних моделей і повертаючи популярний у США 5,7-літровий V8 "Hemi". Також компанія нещодавно вирішила відродити дизельні двигуни для деяких моделей у Європі. Це списання спричинило розпродаж акцій і зменшило ринкову капіталізацію приблизно на $6 млрд.

Власник брендів Peugeot, Fiat і Jeep раніше ставив ціль, щоб електромобілі забезпечили всі продажі легкових авто в Європі до 2030 року, а в США — половину загального обсягу.

Скасування EV-пільг у США та намір президента Дональда Трампа і надалі послаблювати регулювання щодо скорочення викидів означають, що керівники галузі тепер очікують: у найближчі роки EV становитимуть лише 5% ринку нових авто в США — приблизно вдвічі менше за нинішній рівень.

Конкурент Ford нещодавно повідомив про знецінення активів на $19,5 млрд, скасувавши електричний пікап F-150. За минулий рік удари по EV-програмах також отримали Volkswagen, Volvo Cars і Polestar.

Окрім масштабних регуляторних змін у США, аналітик Bernstein Стівен Рейтман зазначив, що Stellantis та інші автовиробники "відстали" від споживача, намагаючись повторити ранній успіх Tesla, коли та революціонізувала EV-ринок у США. Проблемою стало те, що виробники не запропонували авто, які відповідали б очікуванням водіїв щодо ціни та запасу ходу, а також бракувало зарядної інфраструктури.

Відтоді й сама Tesla зіткнулася зі значним падінням продажів EV через конкуренцію з китайськими суперниками та реакцію на політичну активність Ілона Маска, що підштовхнуло компанію до завершення виробництва флагманських Model S і Model X.