Австралія готує відповідь на 15% мито Трампа і "вивчає всі варіанти"

Австралійський уряд заявив, що "вивчить усі варіанти" після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запровадив 15% тариф на імпортні товари.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Ми послідовно виступали проти цих необґрунтованих тарифів", — заявив у неділю міністр торгівлі Австралії Дон Фаррелл. "Ми тісно співпрацюємо з нашим посольством у Вашингтоні, щоб оцінити наслідки та розглянути всі варіанти".

Трамп оголосив про ставку 15% через день після того, як у п'ятницю повідомив про 10% глобальний тариф на іноземні товари. Обидва оголошення прозвучали після рішення Верховного суду США, який визнав незаконним механізм, за допомогою якого Трамп застосовував попередні тарифи. У межах того режиму Австралія отримала базову ставку 10%.

Початкові 10% тарифи, оголошені Трампом у п'ятницю, мали набути чинності 24 лютого о 00:01 за вашингтонським часом. Коли саме запрацює 15% тариф, наразі неясно.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що підвищить з 10% до 15% тимчасову митну ставку на імпорт до США з усіх країн, яку він ввів після того, як Верховний суд США виніс рішення проти його митної програми, заснованої на законі про економічну надзвичайну ситуацію.