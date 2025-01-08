Авіакомпанії Китаю активно виходять на ринок Європи через перевагу перельотів над РФ

Три найбільші державні авіакомпанії Китаю швидко розширюють маршрути та збільшують потужності до Європи, користуючись перевагою у вартості, яку забезпечує можливість літати через російський повітряний простір.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Західні перевізники, зокрема Scandinavian Airlines, Lufthansa, British Airways і Virgin Atlantic, значно скоротили прямі рейси до Китаю у 2024 році через високі витрати, викликані необхідністю облітати Росію.

Москва заборонила більшості європейських авіакомпаній використовувати свій повітряний простір у 2022 році у відповідь на західні санкції, введені після повномасштабного вторгнення в Україну. Це призвело до збільшення тривалості польотів до азійських напрямків, зокрема до Китаю, і зростання витрат на паливо.

Китайські авіакомпанії, яких ця заборона не торкнулася, поспішили заповнити цей вакуум, збільшуючи кількість рейсів і пропонуючи дешевші квитки, незважаючи на постійні фінансові збитки.

"Європейські перевізники просто не можуть конкурувати," — зазначив Девід Ю, експерт з авіації Шанхайського університету Нью-Йорка.

За даними аналітика DBS Джейсона Сума, у жовтні 2024 року пасажиромісткість між Китаєм та Західною Європою в трьох основних китайських перевізників — Air China, China Eastern і China Southern — була на 18% вищою, ніж у тому ж місяці 2019 року.

Число рейсів цих авіакомпаній до Великобританії, Іспанії та Італії за перші дев’ять місяців 2024 року зросло на 25–45% порівняно з 2019 роком, повідомляє консалтингова компанія Ishka.

Китайські авіакомпанії пропонують ціни, які на 5–35% нижчі за тарифи європейських перевізників на прямі рейси між Китаєм і Західною Європою, завдяки економії на маршрутах через Росію, зазначає аналітик UBS Ерік Лін.

Європейські перевізники скаржаться на несправедливу конкуренцію. Lufthansa, наприклад, заявила, що китайські авіакомпанії мають "надмірну перевагу", оскільки отримують більше державної підтримки, менші витрати та можливість літати через Росію.

Тим часом американські перевізники домоглися обмеження кількості рейсів до Китаю, аби стримати експансію китайських компаній на американському ринку.