Після удару по порту Новоросійська РФ зупинила експорт 2% світових поставок нафти

Через атаку дронів було зупинено експорт нафти з порту Новоросійську (РФ) на Чорному морі, що забезпечує 2,2 мільйона барелів на день, або 2% світового постачання.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ця атака, одна з найбільших на російську нафтову інфраструктуру в останні місяці, сталася після того, як в серпні посилились удари по російських нафтопереробних заводах.

Світові ціни на нафту зросли на понад 2% через побоювання щодо постачання після цієї атаки.

Довготривалі атаки повітряними та морськими безпілотниками неодноразово порушували роботу російської нафтової інфраструктури цього року. Дрони били по Балтійських та Чорноморських портах, магістральних трубопроводах і кількох нафтопереробних заводах.

Нагадаємо:

Обсяг переробки нафти в Росії в цьому році знизився лише на 3%, оскільки нафтопереробні заводи запобігли різкому спаду виробництва палива, використовуючи резервні потужності для компенсації збитків від ударів.