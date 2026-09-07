Дрони атакували окупований Маріуполь: горить торговельний центр "Галактика"
Фото: Exilenova+
Безпілотники атакували у ніч на 7 вересня тимчасово окупований Маріуполь, спалахнув торговельний центр.
Джерело: Exilenova+, ASTRA
Деталі: Як повідомляють місцеві мешканці, через атаку дронів у місті спалахнула масштабна пожежа.
Ймовірно, горить ТЦ "Галактика", який раніше був українським "Епіцентром".
Зазначається, що 15 серпня однойменний торговий центр горів в окупованому Донецьку.
Що передувало:
- У російському Сочі вдурге загорілася нафтобаза, яка вже потрапляла була уражена під час атаки 4 вересня.