Аргентинська державна авіакомпанія скорочує витрати напередодні можливого продажу

Аргентинська державна авіакомпанія Aerolineas Argentinas скорочує штати для потенційного продажу, звільнивши 13% персоналу, скоротивши збиткові внутрішні маршрути і навіть прибравши закуски, які раніше були доступні для пасажирів.

Про це пише Reuters.

Скорочення є частиною спроби зменшити навантаження авіакомпанії на державу і залучити приватні інвестиції. Цей процес триває, попри те, що плани президента-ліберала Хав'єра Мілея щодо приватизації компанії викликали спротив.

Авіаперевізник є головним випробуванням проринкових реформ Мілея, які спрямовують другу за величиною економіку Південної Америки в різко інший бік після багатьох років правління соціалістичного уряду.

Процес оптимізації компанії передбачає скорочення збиткових маршрутів, заморожування зарплат, програми викупу акцій і звільнення контрактних працівників.

Авіакомпанія скоротила асортимент закусок у польоті, що дозволило заощадити понад 500 тис доларів на рік.