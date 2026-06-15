Anthropic спробує відбити наказ США про блокування топових ШІ-моделей

Технічні фахівці Anthropic у понеділок зустрінуться з посадовцями Міністерства торгівлі США після наказу уряду обмежити доступ іноземців до найновіших моделей компанії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Адміністрація Трампа наказала Anthropic заблокувати іноземним громадянам у США та за кордоном доступ до моделей Fable 5 і Mythos 5, пославшись на ризики для національної безпеки. У відповідь компанія заявила, що вимкне доступ до моделей у всьому світі.

За даними Anthropic, уряд вважає, що захист Fable 5 можна обійти і використати модель для пошуку вразливостей у програмному забезпеченні. Компанія стверджує, що йдеться лише про "незначні" вади, які можуть знаходити й інші публічно доступні моделі.

За словами джерела Reuters, технічні фахівці Anthropic майже щодня проводили віртуальні зустрічі з посадовцями відтоді, як адміністрація зв'язалася з компанією в п'ятницю.

Нагадаємо:

Anthropic заявила, що "раптово вимкнуло" свої найпросунутіші ШІ-моделі Fable 5 і Mythos 5 після наказу уряду США обмежити доступ до них для іноземних громадян.