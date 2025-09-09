Глобальні лідери видобутку міді домовилися про злиття в промислового гіганта

Компанія Anglo American домовилася про злиття з канадською Teck Resources, унаслідок чого з'явиться мідний гігант із капіталізацією $50 млрд.

Про це повідомляє газета Financial Times.

За умовами угоди, оголошеної у вівторок, лондонська Anglo володітиме 62,4% об'єднаної компанії, а акціонери Teck - рештою.

Нова компанія, яка називатиметься Anglo Teck, буде зареєстрована у Ванкувері - це черговий удар по гірничодобувному сектору Великої Британії після того, як 2022 року з Лондона пішла BHP.

Втім, основний біржовий лістинг залишиться в Лондоні, а додаткові - в Йоганнесбурзі, Торонто і Нью-Йорку. Очолить об'єднаний бізнес генеральний директор Anglo American Дункан Ванблад.

Угода є масштабною ставкою на мідь: Anglo торік видобула 770 тис. тонн міді, тоді як Teck цьогоріч планує до 525 тис. тонн і істотне нарощування виробництва до кінця десятиліття.

Обидві компанії вже мають спільні частки в гігантських мідних родовищах у Чилі - Collahuasi і Quebrada Blanca, які тепер будуть об'єднані.

Угода відбулася після того, як обидві компанії відбили спроби поглинання з боку більших конкурентів. Минулого року BHP зазнала невдачі в спробі купівлі Anglo за £39 млрд, що змусило Ванблада провести масштабну реструктуризацію, включно з можливим продажем алмазного підрозділу De Beers.

"Ми істотно просунулися в трансформації портфеля активів Anglo American, і тепер - оптимальний час для наступного стратегічного кроку", - заявив Ванблад.

Після оголошення про угоду акції Anglo зросли на 5% на відкритті торгів у Лондоні.

Гендиректор Teck Джонатан Прайс, який стане заступником голови об'єднаної компанії, наголосив, що "об'єднання світового рівня мідних активів" принесе нову вартість акціонерам. Він назвав угоду "справжнім злиттям рівних", зазначивши, що рада директорів складатиметься 50 на 50 з представників обох компаній.

Голосування акціонерів відбудеться найближчими місяцями, а антимонопольне схвалення може зайняти ще 12-18 місяців.

Нагадаємо:

13 травня Anglo American відмовилася від переглянутої пропозиції найбільшої гірничодобувної компанії світу BHP про купівлю компанії. Раніше компанія відмовилася від першої пропозиції.

Раніше Anglo American Plc відхилила першу пропозицію про поглинання від найбільшої гірничодобувної компанії світу BHP Group вартістю 39 мільярдів доларів, заявивши, що вона значно недооцінює компанію.

У квітні найбільша гірничодобувна компанія світу BHP Group запропонувала викупити 100% акцій свого конкурента Anglo American за 38,8 мільярда доларів.