Штучний інтелект спричинив зупинку сервісу Amazon

Хмарний сервіс Amazon зазнав щонайменше двох збоїв через помилки, пов'язані з власними інструментами штучного інтелекту, через що частина співробітників висловила сумніви щодо прагнення американського технологічного гіганта активно впроваджувати такі помічники для написання коду.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Підрозділ Amazon Web Services зазнав 13-годинного переривання роботи однієї системи, якою користуються клієнти, у середині грудня після того, як інженери дозволили його інструменту для кодування Kiro внести певні зміни, повідомили чотири людини, обізнані з ситуацією.

За їхніми словами, цей агентн ШІ, здатний автономно виконувати дії від імені користувачів, визначив, що найкращим рішенням буде "видалити й заново створити середовище".

Компанія опублікувала внутрішній звіт про інцидент із "збоєм" у системі AWS, яка дає змогу клієнтам переглядати витрати на її сервіси.

Кілька працівників Amazon розповіли Financial Times, що це був другий випадок за останні місяці, коли один із інструментів штучного інтелекту групи опинився в центрі перебоїв у роботі сервісів.

"За останні кілька місяців ми вже бачили щонайменше два збої в робочому середовищі", — сказав один із старших співробітників AWS. "Інженери дозволили агенту штучного інтелекту розв'язати проблему без втручання. Збої були невеликими, але повністю передбачуваними".

AWS, на який припадає 60% операційного прибутку Amazon, прагне створювати та розгортати інструменти штучного інтелекту, зокрема "агентів", здатних діяти самостійно на основі людських інструкцій.

Як і багато великих технологічних компаній, група намагається продавати цю технологію зовнішнім клієнтам. Інциденти підкреслюють ризик того, що ці нові інструменти штучного інтелекту можуть працювати неправильно й спричиняти перебої.

Amazon заявила, що це був "збіг обставин, що були залучені інструменти штучного інтелекту", і що "така сама проблема могла б виникнути з будь-яким інструментом розробника або внаслідок ручної дії".

"В обох випадках це була помилка користувача, а не помилка штучного інтелекту", — повідомили в Amazon, додавши, що не бачили доказів, ніби помилки трапляються частіше при використанні інструментів штучного інтелекту.

Компанія також сказала, що грудневий інцидент був "вкрай обмеженою подією", яка зачепила лише один сервіс у частині материкового Китай. Amazon додала, що другий інцидент не вплинув на "клієнтський сервіс AWS".