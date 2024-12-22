Албанія заборонила TikTok на рік після вбивства підлітка

Албанія оголосила про річну заборону TikTok після вбивства підлітка минулого місяця, яке викликало побоювання щодо впливу соціальних мереж на дітей.

Про це повідомляє Reuters.

Заборона, яка є частиною ширшого плану з підвищення безпеки в школах, набуде чинності на початку 2025 року, заявив прем'єр-міністр Еді Рама після зустрічі з батьківськими групами та вчителями з усієї країни.

"На один рік ми повністю закриємо його для всіх. В Албанії не буде TikTok", - сказав Рама.

Рама звинуватив соціальні мережі, зокрема TikTok, у розпалюванні насильства серед молоді в школі та за її межами.

Рішення його уряду було прийнято після того, як у листопаді 14-річний школяр був зарізаний однокласником. Місцеві ЗМІ повідомили, що інцидент стався після суперечки між двома хлопцями в соціальних мережах. У TikTok також з'явилися відео, на яких неповнолітні підтримують вбивство.

"Проблема сьогодні не в наших дітях, проблема сьогодні в нас, проблема сьогодні в нашому суспільстві, проблема сьогодні в TikTok і всіх інших, які беруть наших дітей в заручники", - сказав Рама.

TikTok заявив, що шукає «термінових роз'яснень» від албанського уряду.

"Ми не знайшли жодних доказів того, що злочинець або жертва мали акаунти в TikTok, і численні повідомлення підтверджують, що відео, які призвели до цього інциденту, були розміщені на іншій платформі, а не в TikTok", - заявив представник компанії.