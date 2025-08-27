Більшість американців за жорсткі санкції проти "друзів" Кремля – Reuters
Більшість американців підтримують ідею санкцій проти країн, що торгують із Росією, аби змусити Москву припинити війну проти України.
Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos.
Опитування показало: 62% респондентів виступають за санкції проти торгових партнерів Росії. Цю стратегію частково застосовує президент США Дональд Трамп і погрожує розширити її, включивши Китай.
Останні тижні Трамп вів активну дипломатію, зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним на Алясці, однак поки не зумів зупинити війну, хоча обіцяв зробити це в перший день на посаді.
У спробі припинити бойові дії Трамп уже запровадив вторинні санкції проти Індії за продовження закупівель російської нафти – головного джерела фінансування Кремля.
Президент США також пригрозив ввести високі мита проти Китаю (найбільшого покупця російської нафти), Туреччини, ОАЕ та інших країн, що ведуть торгівлю з Москвою, щоб посилити тиск на Кремль і змусити його погодитися на припинення вогню.
Згідно з опитуванням, 76% республіканців Трампа підтримують санкції проти партнерів Росії, так само як і більшість демократів – 58%.
Опитування Reuters/Ipsos охопило 1 022 дорослих американців по всій країні. Похибка становила ±3 процентні пункти для всіх респондентів і ±6 пунктів для республіканців та демократів окремо.
Нагадаємо:
Президент Дональд Трамп ввів жорстке 50% мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти, порушивши десятиліття тривалі зусилля Вашингтона з налагодження тісніших зв'язків з Нью-Делі.