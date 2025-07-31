Игра не стоит свеч: борьба с нелегальными подакцизными товарами эффективна на 0,1%

Ежегодно от нелегального рынка подакцизных товаров Украина теряет 25 млрд грн, а борьба с теневым рынком приносит лишь 25 млн грн. Почему правительство не спешит противодействовать теневой торговле?

В Украине растет теневой рынок сигарет. Как свидетельствуют данные исследовательской компании Kantar Ukraine, в апреле общий уровень нелегальной торговли табачными изделиями достиг 16,2%, тогда как в начале 2025 года этот показатель составлял 14,1%.

Это означает, что каждая шестая сигарета в стране реализуется нелегально. В абсолютных цифрах речь идет о более 5 млрд штук сигарет в год. Это продукция, с которой не уплачен акцизный налог. По оценкам Kantar, при таком уровне теневого рынка государственный бюджет в 2025 году недополучит около 25,2 млрд грн. Таких потерь смета Украины во время войны позволить себе не может.

Однако усилия власти в борьбе с нелегальной торговлей подакцизными товарами не соизмеримы с масштабами проблемы. Правоохранители отчитываются о разоблаченных схемах, масштабных изъятиях товаров, миллионах конфискованных пачек сигарет и спасенных для бюджета средствах. Однако эти успехи почти не сказываются на реальной ситуации.

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ЭП проанализировала все приговоры судов по делам о незаконном обороте подакцизных товаров (ст. 204 УКУ), вынесенных с начала 2023 года. Таких в судебном реестре 667.

Во-первых, судя по текстам приговоров, расследованием дел о незаконном обороте сигарет и алкоголя до сих пор занимаются Нацполиция и СБУ. Только в 15% из них указано, что производство осуществляет Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое должно расследовать "нарушения, посягающие на функционирование экономики государства".

Даже по данным Офиса генерального прокурора, в 2025 году по БЭБ учитывается менее половины всех досудебных расследований по этой статье.

Во-вторых, 92% приговоров касаются "перекупов" подакцизных товаров и тех, кто продает эту продукцию потребителям. Такие действия квалифицируются по ч. 1 ст. 204 УКУ, санкция по которой предусматривает наказание в виде штрафа. Когда речь идет о производителях нелегальной продукции (ч. 2 и ч. 3 ст. 204 УКУ), то за решетку никто не оказывается.

С 2023 года ни один из полусотни обвиняемых в этих действиях в тюрьму не сел: во всех случаях были соглашения со следствием, признание вины и условные сроки (за исключением одной апелляции, где суд отменил более мягкий приговор, или когда заключение было за нарушение, совершенное во время предыдущего пробационного периода).

Иногда доходит до смешного: следователи ходатайствуют не уничтожать конфискат, потому что это может повредить расследованию. Поэтому почти вся выгода от судебного преследования нарушителей - это сбор штрафов, средний размер которых составляет 85 тыс. грн.

По подсчетам ЭП, за 2,5 года через суды было взыскано около 60 млн грн штрафов (в 2024 году - 24,3 млн грн). Получается, что на фоне ежегодных 25 млрд грн потерь государство возвращает себе лишь 0,1% от ориентировочно недополученных доходов. Для самих же теневых дельцов такой штраф - это приемлемый "риск работы".

Успехи на других "экономических фронтах" аналогичные. Например, результаты борьбы с контрабандой, за которую также отвечает БЭБ, за последние полтора года, с тех пор как Верховная Рада вернула уголовную ответственность, так же равны нулю: ни один контрабандист за решетку не попал.

Между тем дыра в государственном бюджете, которая грозит недофинансированием армии, постоянно растет. "Мы планируем добавить более 400 миллиардов гривен, чтобы профинансировать сектор безопасности и обороны", - отметила премьер-министр Юлия Свириденко. Однако правительство не спешит искать для этого внутренние резервы.

В июне комиссия с участием международных экспертов определила победителя конкурса на должность главы БЭБ. Им стал руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Цывинский. Его поддержали МВФ и Еврокомиссия, но правительство неожиданно отказалось назначить Цывинского, заблокировав результаты конкурса.

Свириденко, которая недавно возглавила правительство, заявила, что отказ утвердить избранного главу БЭБ состоялся "в соответствии с установленными процедурами". По ее словам, Кабмин рассмотрел представление комиссии, провел голосование и вернул решение на доработку, ссылаясь на полученное от СБУ письмо о "возможных рисках для безопасности". Что это за риски - обществу не объяснили. Содержание письма не раскрывается, а замечания к победителю конкурса публично не озвучены.