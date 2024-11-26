В Украине выросло потребление электроэнергии, в "Укрэнерго" предупредили о возможных изменениях с ограничениями

В Украине потребление растет из-за понижения температуры воздуха. 26 ноября по состоянию на 6:00 его уровень был на 5% выше, чем в это же время предыдущего дня — в понедельник.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Отмечается, что рост объясняется содержанием морозной погоды в большинстве областей на протяжении всех суток.

25 ноября суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 9,4% выше, чем в предыдущий рабочий день — в пятницу, 22 ноября.

В компании напомнили, что для сбалансирования энергосистемы во всех регионах с 7:00 до 10:00 действовали и с 14:00 до 21:00 будут применяться графики почасовых отключений.

"Ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно возможны и изменения в применении мер ограничения", - предупредили в компании.

Украина будет импортировать электроэнергию в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии. Общим объемом 7197 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 684 МВт.

Напомним:

В результате массированной дроновой атаки этой ночью в Тернопольской области были введены аварийные отключения, предварительные графики применения мер ограничения там пока не действуют. Энергетики уже начали восстановительные работы, чтобы как можно быстрее возобновить стабильное энергопитание в регионе.