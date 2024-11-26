Казахстан планирует увеличить транзит нефти в обход России в 13 раз

Казахстан планирует увеличение ежегодного объема поставки нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) с 1,5 млн тонн до 20 млн тонн.

Об этом, как пишет казахстанское издание "Курсив", заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Соответственно, объем снабжения трубопроводом может возрасти более чем в 13 раз.

"Есть заинтересованность в развитии и постепенном увеличении объемов снабжения казахстанской нефти в этом направлении как с нашей стороны, так и со стороны азербайджанских партнеров", – заявил министр.

Конкретных терминов он не назвал.

Как пишет Reuters, увеличение транзита нефти через БДТ позволит Казахстану сократить более 80% поставок, которое сейчас идет через Россию,

Казахстан отправляет сырую нефть танкерами через Каспийское море на экспорт по трубопроводу БТД, пересекающему Азербайджан, Грузию и Турцию.

По словам министра, в этом году Казахстан экспортирует 68,8 млн тонн нефти, в том числе 55,4 млн тонн по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в российский черноморский порт Новороссийск.

В целях диверсификации маршрутов экспорта нефти Казахстан начал поставки БТД в прошлом году. Госнефтекомпания Азербайджана и "КазМунайГаз" подписали договор о транспортировке 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год по этой магистрали. Экспорт начался в апреле 2023 года.

Напомним:

Российские компании столкнулись с резким увеличением сроков проведения платежей в банках Казахстана: в ноябре денежные переводы уходили в среднем на 24% дольше, чем в июле, а в некоторых случаях проведение денег занимало два месяца.