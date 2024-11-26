Нефть подорожала: инвесторы оценили потенциальное прекращение огня между Израилем и "Хезболлой"

Цены на нефть выросли в начале торгов во вторник, 26 ноября, после падения на предыдущей сессии, поскольку инвесторы оценили потенциальное прекращение огня между Израилем и "Хезболлой", что повлияло на премию за риск нефти.

Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть марки Brent выросли на 29 центов, или 0,4%, до 73,2 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на нефть West Texas Intermediate в США составили 69,2 доллара за баррель, что на 26 центов, или 0,38% больше предыдущих.

В понедельник оба показателя снизились на 2 доллара за баррель после сообщений о прекращении конфликта между Ливаном и Израилем, что повлекло за собой распродажу сырой нефти.

Реакция рынка на новости о прекращении огня была "завышенной", сказала старший рыночный аналитик Приянка Сачдева у Phillip Nova.

Несмотря на то, что эта новость успокоила опасения по поводу перебоев в поставках на Ближнем Востоке, конфликт с Израилем и ХАМАС в этом году «на самом деле никогда не приводил к существенным перебоям в поставках, чтобы побудить премии к войне», — сказал Сачдева.

По словам аналитиков ANZ, прекращение огня в Ливане снизит вероятность того, что новая администрация США введет строгие санкции против иранской сырой нефти.

Если администрация новоизбранного президента Дональда Трампа вернется в кампанию максимального давления на Тегеран, иранский экспорт может сократиться на 1 миллион баррелей в сутки, говорят аналитики, что приведет к сокращению глобальных потоков сырой нефти.

Во вторник столица Украины Киев подверглась длительной атаке российских беспилотников, заявил мэр Виталий Кличко.

Вражда между крупным производителем нефти Россией и Украиной усилилась в этом месяце после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать оружие, изготовленное в США, чтобы нанести глубокие удары по России.

Кроме того, ОПЕК+ может рассмотреть возможность оставить текущее сокращение добычи нефти с 1 января на следующем заседании в воскресенье, сообщил Reuters министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, поскольку группа производителей уже отложила повышение из-за беспокойства спросом.

В понедельник Трамп заявил, что подпишет указ о введении 25% пошлины на все продукты, поступающие в США из Мексики и Канады. Непонятно, будет ли это включать сырую нефть.

Подавляющее большинство из 4 миллионов баррелей экспортируемой Канадой нефти поступает в США. Аналитики говорят, что маловероятно, что Трамп введет пошлины на канадскую нефть, которую нельзя легко заменить, поскольку она отличается от производимых в США сортов.

"Политика Трампа пока только план... Что на самом деле происходит на этом фронте, пока неизвестно", - сказал Сачдева из Филиппа Нова.

В настоящее время рынки присматриваются к плану Трампа по увеличению добычи нефти в США, который был близок к рекордным уровням в течение 2022-2024 годов и поглотил перебои с поставками из-за геополитических кризисов и санкций, сказал Сачдева.

Напомним:

В понедельник цены на нефть упали более чем на $1 после того, как Axios сообщило, что Израиль и Ливан достигли договоренностей по прекращению конфликта между Израилем и "Хезболлой".