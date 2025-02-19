В "Дії" запустили новую услугу для бизнеса
На портале "Дія" стала доступной услуга подачи декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба Дии.
Декларация соответствия МТБ необходима предпринимателям для начала выполнения работ повышенной опасности и эксплуатации машин, механизмов, оборудования повышенной опасности.
"Раньше вы подавали предпринимательские декларации лично или по почте и тратили много времени на то, чтобы исправить ошибки при заполнении. Если выполняете на предприятии опасные задачи со специальной техникой, задекларируйте ее на соответствие закону на портале "Дія". Декларацию подают предприниматели и юрлица - без бумажных документов и турне по учреждениям" - говорится в сообщении.
Чтобы подать декларацию, необходимо:
- Авторизоваться на портале Дія
- Выбрать услугу "Декларация соответствия материально-технической базы требованиям законодательства"
- Внести необходимые данные и подать декларацию
Отслеживать статус декларации можно онлайн. Во время заполнения декларации будут предоставляться подсказки, чтобы избежать ошибок.
Напомним:
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