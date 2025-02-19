В "Дії" запустили новую услугу для бизнеса

На портале "Дія" стала доступной услуга подачи декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба Дии.

Декларация соответствия МТБ необходима предпринимателям для начала выполнения работ повышенной опасности и эксплуатации машин, механизмов, оборудования повышенной опасности.

"Раньше вы подавали предпринимательские декларации лично или по почте и тратили много времени на то, чтобы исправить ошибки при заполнении. Если выполняете на предприятии опасные задачи со специальной техникой, задекларируйте ее на соответствие закону на портале "Дія". Декларацию подают предприниматели и юрлица - без бумажных документов и турне по учреждениям" - говорится в сообщении.

Чтобы подать декларацию, необходимо:

Авторизоваться на портале Дія

Выбрать услугу "Декларация соответствия материально-технической базы требованиям законодательства"

Внести необходимые данные и подать декларацию

Отслеживать статус декларации можно онлайн. Во время заполнения декларации будут предоставляться подсказки, чтобы избежать ошибок.

Напомним:

В приложении "Дія" в честь Дня влюбленных запустили сертификат холостого и холостой для людей без брака.