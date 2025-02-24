Starlink Маска соревнуется с китайским конкурентом за рынок спутникового интернета

Starlink сталкивается со все более жесткими вызовами своему доминированию на рынке высокоскоростного спутникового интернета, в том числе со стороны китайского конкурента, и другого сервиса, финансируемого основателем Amazon Джеффом Безосом.

Об этом пишет Reuters.

Шанхайская компания SpaceSail в ноябре подписала соглашение о выходе на рынок Бразилии и объявила, что ведет переговоры с более чем 30 странами. Через два месяца она начала работу в Казахстане.

Отдельно Бразилия ведет переговоры с интернет-сервисом Безоса Project Kuiper и канадской компанией Telesat.

Starlink с 2020 года запустила на низкую околоземную орбиту - высоту менее 2 000 км - больше спутников, чем все ее конкуренты вместе взятые.

Отмечается, что в прошлом году Китай запустил рекордные 263 низкоорбитальных спутника.

Мало кто из международных конкурентов Маска имеет такие же амбиции, как SpaceSail, которая контролируется муниципальным правительством Шанхая. Она объявила о планах развернуть 648 низкоорбитальных спутников в этом году и до 15 000 к 2030 году.

Starlink сейчас имеет около 7 000 спутников и поставила себе цель к концу десятилетия запустить 42 000 спутников.

В прошлом году SpaceSail привлекла 6,7 млрд юаней ($930 млн) в раунде финансирования, который возглавил государственный инвестиционный фонд, занимающийся модернизацией производственных мощностей Китая.

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