Продажи Tesla в Европе обвалились почти на половину

В прошлом месяце продажи Tesla Inc. упали на 45% по всей Европе, в то время как конкуренты-автомобилестроители наблюдали всплеск спроса на электромобили.

Об этом пишет Bloomberg.

Компания Илона Маска продала всего 9945 авто в ЕС, Британии, Норвегии, Швейцарии и других странах региона, тогда как год назад - 18 161 единицу.

Продажи электромобилей выросли на 37% в целом по отрасли, причем автопроизводители получили значительные прибыли в Германии и Великобритании.

Отмечается, что одной из причин стал переход на новые производственные линии для Model Y - самой популярной модели Tesla. Но есть и другая проблема: Илон Маск становится все более противоречивой фигурой в политике.

Он открыто поддерживает крайне правые партии, критикует лидеров Германии, Великобритании и Украины. Из-за этого его имидж в Европе ухудшается. Опросы YouGov показывают, что в Германии и Великобритании большинство относится к Маску негативно, а его вмешательство в политику воспринимается как нежелательное.

Это могло повлиять на слабые январские продажи Tesla. В Германии зарегистрировано лишь 1277 новых авто - худший показатель с июля 2021 года. Во Франции падение составило 63%, что является антирекордом с августа 2022-го. А в Британии впервые Tesla уступила китайскому бренду BYD.

Самыми популярными марками в Европе в январе стали Volkswagen (112 844 авто), Toyota (72 804), Skoda (59 465), BMW (59 765) и Peugeot (55 390).

Напомним:

Продажи электромобилей Tesla резко упали на многих ключевых европейских рынках на фоне негативной реакции потребителей на вмешательство Илона Маска в политику региона.

В январе во Франции количество регистраций Tesla Inc. упало на 63%.