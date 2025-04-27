Toyota Motor стремится выкупить своего "брата" за $42 миллиарда

Toyota Motor заявила, что изучает возможность инвестирования в потенциальный выкуп компании Toyota Industries, которая принадлежит к той же группе, но имеет большую зависимость от акционеров.

Об этом сообщает Reuters.

В пятницу агентство Bloomberg News сообщило, что председатель правления Toyota Акио Тойода и его семья основателей предложили приобрести Toyota Industries за 42 миллиарда долларов.

Toyota Industries в своем заявлении сообщила, что получила предложения о переходе в частную собственность через компанию специального назначения, но отрицает, что получила предложение выкупа от председателя Toyota или группы Toyota.

Источники Reuters сообщили, что если Toyota Industries станет частной компанией, это поможет улучшить корпоративное управление группы Toyota, поскольку перекрестное владение акциями будет разорвано.

По состоянию на сентябрь прошлого года Toyota владела 24% акций Toyota Industries, в то время как Toyota Industries владела 9,07% акций Toyota и 5,41% акций Denso, еще одного ключевого поставщика Toyota.

Toyota Industries, ранее Toyoda Automatic Loom Works, была основана в 1926 году Сакичи Тойода для производства автоматических ткацких станков.

В составе компании было создано автомобильное подразделение, которое впоследствии выделилось в Toyota Motor. Toyota Industries является основным производителем погрузчиков, производит спортивный внедорожник RAV4 для Toyota Motor, а также двигатели.

Компании принадлежат к общей группе, но не управляются одним владельцем.