Конкуренция со Starlink: Amazon запустил в космос первые интернет-спутники Kuiper

28 апреля Amazon запустил первые 27 спутников проекта Kuiper с космодрома во Флориде. Этим компания начала развертывание интернет-сети из космоса, которая будет конкурировать со Starlink от SpaceX.

Об этом пишет Reuters.

Эти спутники являются первыми из 3236, которые Amazon планирует отправить в рамках проекта Kuiper. Его стоимость - 10 миллиардов долларов, представленный в 2019 году. Инициатива начата для обеспечения глобального интернета по всему миру для потребителей, бизнеса и правительств.

Партия из 27 спутников была запущена в космос в 19:00 по местному времени со стартовой площадки ракетной компании на космической станции на мысе Канаверал. Плохая погода отменила первую попытку запуска 9 апреля.

Ожидается, что вскоре Amazon публично подтвердит первый контакт со всеми спутниками из своего центра операций миссии в Редмонде, штат Вашингтон. Если все пойдет по плану, компания заявила, что ожидает "начать предоставлять услуги клиентам позже в этом году".

Напомним:

Starlink сталкивается со все более жесткими вызовами своему доминированию на рынке высокоскоростного спутникового интернета, в том числе со стороны китайского конкурента, и другого сервиса, финансируемого основателем Amazon Джеффом Безосом.