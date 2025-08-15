В России сократят 70% работников крупного судостроительного завода

В Хабаровске сократят 70% работников судостроительного завода из-за отсутствия заказов.

Об этом пишет The Moscow Times.

Объединенная судостроительная корпорация РФ объявила об увольнении 70% персонала Хабаровского судостроительного завода.

Отмечается, что сокращение планируют завершить до 31 октября 2025 года.

Если в 2023 году на предприятии работали более 500 человек, а в 2024 году - 293, то после сокращений останется около 90 сотрудников.

По словам российских экспертов, предприятие приходит в упадок из-за удаленности от поставщиков металла и комплектующих, устаревшего оборудования, высокой себестоимости и длительных сроков строительства судов.

В 2024 году выручка завода снизилась на 72%, убыток превысил 638 млн руб (более 7 млрд долл), а чистые активы остаются отрицательными уже три года. Российские аудиторы предупреждают, что работа предприятия находится под угрозой остановки.

Напомним:

На судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске (РФ) начались увольнения из-за финансовых трудностей.