В РФ крупнейший производитель сельхозтехники массово уволил работников

Крупнейший производитель сельскохозяйственной техники в России - компания "Ростсельмаш" - сократил около 2 000 сотрудников.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на совладельца компании и президента ассоциации "Росспецмаш" Константина Бабкина.

По его словам, всю осень 2024 года предприятие работало всего три дня в неделю, в начале 2025 года удалось вернуть пятидневную рабочую неделю, но в "сниженном" формате.

Он рассказал, что "Ростсельмаш" также вынужденно сократил инвестиционную программу из-за роста ключевой ставки центробанка России и уменьшения спроса на сельскохозяйственную технику.

Кроме того, с ростом ключевой ставки пришло и сокращение господдержки, большая часть которой шла на субсидии по кредитам, в частности, льготный лизинг. Таким образом 40% годового выпуска завода остается на площадках, пожаловался российский предприниматель.

Бабкин добавил, что в целом "Ростсельмаш" в прошлом году уменьшил выпуск продукции сразу на 30%.

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