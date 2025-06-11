Украина готова помочь Молдове - Зеленский

Украина готова сделать все для помощи Молдове, чтобы из-за энергетического кризиса в Приднестровье не было российского давления на Кишинев и на президента Майю Санду.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается вопроса приднестровского кризиса, который был я не знаю, может госпожа президент Молдовы расскажет об этом в деталях.

Мы были готовы сделать все, чтобы помочь Молдове, чтобы из-за этого не было давления на Кишинев и на президента Майю Санду", - сказал Зеленский во время пресс-конференции по результатам IV саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Одессе в среду.

Поставки российского газа в Приднестровье прекратились 1 января 2025 года после того, как Украина остановила его транспортировку через собственную газотранспортную систему в ответ на продолжение РФ полномасштабной войны против Украины.

На этом фоне "Газпром" ограничил поставки через Молдову до нуля кубометров в сутки, ссылаясь на наличие исторического долга страны.

С 10 декабря в Приднестровье и с 16 декабря в правобережной Молдове действует режим чрезвычайной ситуации в экономике. С 3 января в Приднестровье начали использовать веерные отключения электроэнергии в целях экономии. 3 февраля компания "Молдовагаз" начала в субботу поставки газа для приднестровского региона.