В США готовятся к "бургеру по цене стейка" из-за пошлин Трампа

План президента США Дональда Трампа ввести 50% пошлину на товары из Бразилии, вероятно, повысит цену на говядину, которая используется для бургеров в США, говорят трейдеры и аналитики.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Это решение является ударом по американским мясным компаниям, которые уже сталкиваются с дефицитом скота из-за прекращения импорта животных из Мексики. Причина - распространение паразита, поедающего плоть (винтовой червь), на юге от границы.

Аналитики говорят, что пошлина ограничит импорт бразильской говядины и заставит компании искать альтернативы в других странах, поскольку Трамп расширяет свою глобальную торговую войну.

"Если это решение не изменится, импорт бразильской говядины в США просто прекратится. При таких условиях она будет экономически невыгодной", - сказал Боб Чуди, консультант американских компаний-импортеров мяса.

В этом году цены на говядину в США достигли рекордного уровня, а производство ожидается на 2% ниже (26,4 миллиона фунтов), поскольку фермеры сократили поголовье скота до наименьшего уровня за более чем 70 лет. Многолетняя засуха уничтожила пастбища, и кормление скота стало слишком дорогим.

Если 50% пошлина вступит в силу с 1 августа, то общая ставка на бразильскую говядину составит около 76% на оставшуюся часть года, говорят аналитики.

"Это предложение буквально замораживает торговлю. Мы, как импортеры, просто не знаем, что делать", - сказал Чуди.

Однако потребители в США могут столкнуться с ростом цен не только на говядину, но и на основные продукты, в частности кофе и апельсиновый сок, говорят трейдеры.

США - второй по объему торговый партнер Бразилии после Китая, и новая пошлина является значительным скачком по сравнению с 10% пошлиной, которую Трамп ввел в апреле. Уже эта предыдущая пошлина начала замедлять импорт говядины из Бразилии в июне, отмечают трейдеры.

Американские компании импортируют нежирную говядину из Бразилии и других стран, чтобы смешивать ее с отечественной для производства фарша для бургеров. Потребители в целом готовы платить высокую цену за мясо, но новая пошлина станет серьезным испытанием для их платежеспособности.

"Эта пошлина, вероятно, повысит цену на говядину - один из основных продуктов для многих, - именно после того, как Конгресс принял решение сократить продовольственную помощь наиболее уязвимым слоям населения", - сказал Томас Гремильон, директор по продовольственной политике Федерации потребителей Америки.

Пошлина заставит импортеров либо платить больше за бразильскую говядину, либо искать более дорогие альтернативы, сказал аналитик Остин Шредер. Импортеры, вероятно, будут пытаться увеличить закупки из Австралии, Аргентины, Парагвая и Уругвая, говорят аналитики.

"Чтобы хватило на всех, нужны более высокие цены", - сказал Алтин Кало, главный экономист консалтинговой компании Steiner - "Австралия уже поставляет столько, сколько может".

Рестораны по всей стране полагаются на стабильные поставки импортных товаров, которые невозможно производить в США, сказал Шон Кеннеди, вице-президент Национальной ресторанной ассоциации.

"Резкое повышение тарифов может повлиять на формирование меню и расходы на продукты в ресторанах, когда они будут пытаться найти новых поставщиков", - отметил он.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп сообщил 9 июля о введении 50 % пошлины на товары из Бразилии.