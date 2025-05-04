Индия требует половину прибыли Samsung налогами: компания подает в суд

Samsung обратилась в индийский суд с просьбой отменить налоговое требование на сумму 520 млн долл за якобы неправильную классификацию импорта сетевого оборудования, утверждая, что чиновники знали об этой практике.

Об этом сообщает Reuters.

Samsung привела пример индийской компании Reliance, которая импортировала тот же компонент аналогичным образом в течение многих лет.

В деле Samsung налоговые органы в январе требовали от компании $520 млн за уклонение от уплаты 10-20% тарифов путем неправильной классификации импорта ключевого оборудования для мобильных башен в 2018-2021 годах.

В своем 281-страничном иске в Апелляционный трибунал по таможенным акцизам и налогу на услуги в Мумбаи Samsung критикует индийские власти за то, что они полностью осведомлены с бизнес-моделью Reliance, которая имела долговременную практику импорта одного и того же оборудования без каких-либо тарифных платежей в течение трех лет до 2017 года.

"Классификация, принятая апеллянтом (Samsung), была известна властям, однако она никогда не ставилась под сомнение ... Департамент был полностью осведомлен.

Должностные лица Reliance Jio не сообщили Samsung о налоговом предупреждении 2017 года", - говорится в заявлении Samsung

Samsung (005930.KS) стала второй крупной иностранной компанией за последние месяцы, которая обжаловала индийское налоговое требование.

Налоговые требования составляют значительную часть прошлогодней чистой прибыли Samsung в Индии, где компания является одним из крупнейших игроков на рынке потребительской электроники и смартфонов, которая составила 955 млн долл.