Экспорт России сокращается пятый месяц подряд из-за снижения цен на нефть

Экспорт России сократился пятый месяц подряд в июне из-за падения глобальных цен на товары, что продолжает давить на торговлю.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным ЦБ России, опубликованным в четверг, экспорт за рубеж снизился примерно на 8% по сравнению с прошлым годом после почти 10%-го падения в мае. Во втором квартале экспорт упал на 5,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что соответствует темпам сокращения, зафиксированным в первом квартале.

Этот спад отражает давление на внешнюю торговлю России из-за ухудшения ситуации на товарных рынках. В июле Центральный банк отметил, что падение цен было основным фактором этого сокращения.

Цены на экспортную нефть России, которая в начале года стоила более 70 долларов за баррель, во втором квартале в среднем составляли 56 долларов за баррель, по оценкам банка.

Ожидается, что цены снизятся еще больше во второй половине года из-за ухудшения баланса спроса и предложения, в частности из-за ускорения роста добычи в рамках ОПЕК+.

Центральный банк теперь прогнозирует среднюю цену на нефть России в этом году на уровне 55 долларов за баррель, снижая предыдущий прогноз в 60 долларов.

Однако последние санкции ЕС, называемые "одними из самых сильных", пока не имели значительного влияния. Шаги президента США Дональда Трампа против покупателей российской нефти и угрозы новых тарифов не привели к значительным сбоям в потоках, пишет Bloomberg.

Скидка на российскую нефть относительно мировых цен сузилась до самого низкого уровня с начала войны в Украине, несмотря на попытки ЕС снизить предельную цену на российскую нефть с 60 долларов за баррель.

Напомним:

Падение цен на нефть и прекращение транзита газа через Украину уменьшили российский экспорт минеральных продуктов до $110,1 млрд в первом полугодии. Это на $20,3 млрд меньше, чем в январе-июне 2024 года ($131,4 млрд).