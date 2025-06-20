Россиянам и белорусам запретили покупать недвижимость в Латвии

Сейм Латвии в третьем чтении принял закон, который запрещает гражданам России и Беларуси покупать недвижимое имущество в стране.

Об этом сообщает Delfi.

Отныне недвижимость в Латвии не смогут приобрести (получить в дар или в наследство, обменять и т.д.) граждане России и Беларуси, а также компании, которые принадлежат им хотя бы на четверть - или чьими бенефициарами являются россияне и белорусы.

Закон предложили депутаты, чтобы ограничить влияние гибридных угроз, включая косвенное приобретение недвижимости.

Во втором чтении под запрет попали и граждане РФ, бывшие (не) граждане Латвии, которые получили автоматический вид на жительство, а после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сдали экзамен на уровень владения языком и прошли проверку на лояльность. Но к третьему чтению возникли определенные послабления для этой категории.

Запрет на покупку недвижимости будет распространяться на все сделки, заключенные указанными категориями жителей Латвии после того, как закон вступит в силу.

Новые правила будут распространяться на все виды отчуждения и приобретения права собственности, включая сделки купли-продажи, аренды или найма с правом выкупа, дарения, обмена, соглашениями содержания, аукционов, соглашениями наследования и любыми другими видами сделок, через которые граждане России и Беларуси потенциально могут приобрести право собственности на недвижимое имущество в Латвии.

Некоторые исключения из нового закона есть: например, если имущество переходит по наследству родственникам или признается собственностью по решению суда.

Напомним:

В январе в Латвийский парламент (сейм) был направлен законопроект, предусматривающий запрет на приобретение недвижимости в стране гражданам России и Беларуси, а также юрлицам, которыми они владеют.