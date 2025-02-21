Российские производители предупредили о резком подорожании хлеба

Крупные российские производители хлеба и хлебобулочных изделий уведомили ретейлеров о повышении отпускных цен на 10-12% с 1 марта.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на российские СМИ.

По словам собеседников "Ведомостей", среди причин подорожания хлебобулочной продукции производители указали на рост стоимости складской и транспортной логистики, увеличение налоговой нагрузки, повышение цен на сырье и т.д.В Ассоциации компаний розничной торговли подтвердили получение сообщений, отметив, что они находятся на рассмотрении. Там обещают, что в случае объективных причин увеличения закупочной стоимости индексация цен будет происходить постепенно за счет сдерживания наценок на социальные позиции хлеба - в пределах 5-7%.

В то же время президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон говорит, что торговая наценка может достигать 35%, и именно она оказывает основное влияние на розничные цены.

В Российском союзе пекарей заявили, что рост цен на хлеб "совсем не радует" самих хлебопеков, однако в среднем себестоимость производства в 2024 году выросла на 27%.

"Кредиты по нынешним ставкам стали неподъемными, чтобы их обслуживать, нужна высокая рентабельность, а у нас она составляет считанные проценты", - пояснил президент союза Дмитрий Семенов.

Кроме того, по его словам, сказывается дефицит кадров, который доходит до 40% от штатной численности отдельных предприятий.

Напомним:

Россия ожидает, что ряд американских компаний возобновит работу на ее рынке уже во втором квартале 2025 года. Об этом заявил глава Фонда национального благосостояния Кирилл Дмитриев после встреч с представителями США.