Таможенные ставки в США достигли самого высокого уровня за 90 лет

Дональд Трамп повысил пошлины на иностранные товары в США до самого высокого уровня со времен до Второй мировой войны, реализуя свою масштабную протекционистскую политику.

Об этом сообщает агентство Financial Times.

С начала его второго срока в январе президент объявил ряд пошлин, поднявших эффективный уровень пошлин в стране до примерно 17,3%, по оценкам Бюджетной лаборатории Йельского университета.

Это число, которое учитывает последнее соглашение, заключенное с ЕС на выходных, приближает общий уровень пошлин в США к 20 процентам, которые были зафиксированы во время широкомасштабных повышений пошлин после принятия Закона Смута-Хоули 1930 года.

Время пребывания Трампа на посту отмечался угрозами повысить пошлины, которые позже отменялись или менялись. Впрочем, на данный момент он заключил соглашения, которые фиксируют высокие пошлины на почти 45 процентов всех импортов в США. Эта таможенная стена может вызвать перепланировку мировой торговли.

"Трамп создал новую эру торгового протекционизма США, который в конечном итоге будет эхом отражаться по всей глобальной торговой системе", - сказал Эсвар Прасад, профессор политики торговли и экономики в университете Корнелла.

Хаотичный запуск торговой политики Трампа сопровождался серией разворотов, а также исключениями для критических товаров и секторов, поскольку страны спешили вести переговоры с Вашингтоном.

В апреле Трамп вынужден был приостановить самые большие уровни своих "взаимных" пошлин после того, как они вызвали потрясения на мировых фондовых рынках и резкое падение стоимости американских казначейских облигаций.

С начала второго срока Трамп заключил ограниченные соглашения или предложил значительные исключения для стран, на товары которых приходилось 60 процентов импорта в США, подпадающих под взаимные пошлины, таким образом ослабив полное влияние на самые большие таможенные ставки, которые он угрожал ввести.

Это не касается импорта из Мексики и Канады, для которых действует отдельный таможенный режим, направленный на борьбу с торговлей фентанилом и обеспечение безопасности на границе.

Соглашение с ЕС является крупнейшим из ряда быстрых договоренностей, которые Трамп охотно хвалил, хотя соглашения с шестью странами и Брюсселем не достигли цели президента заключить 90 соглашений за 90 дней паузы по взаимным пошлинам.

Кроме ЕС, Трамп предоставил временное смягчение Великобритании, Индонезии, Филиппинам, Японии и Вьетнаму.

Рынки положительно отреагировали на эти соглашения, а мировые лидеры похвалили их: Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, назвала соглашение с ЕС "прорывом", который придал "уверенность во времена неопределенности".

Однако они оставили страны, заключившие соглашения, с гораздо более высокими пошлинами на их товары, чем до начала второго срока Трампа.

Эффективный уровень пошлин в США на уровне 17,3 процента, согласно последней оценке Йельского университета, является самым высоким с 1935 года, когда он составлял 17,5 процента. Это число может расти, если Трамп выполнит свою угрозу наложить полные взаимные пошлины на страны, которые не заключат с ним соглашение до 1 августа.

Напомним:

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз 27 июля заключили торговое соглашение, которое фиксирует импортную пошлину на уровне 15%.

Глобальные фондовые индексы выросли, а евро укрепился после торгового соглашения между США и ЕС, которое повысило настроение на рынке и внесло определенную ясность в неделю важных политических встреч Федеральной резервной системы США и Банка Японии.