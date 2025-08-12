Суд в Нидерландах арестовал активы "дочки" "Газпрома"

Суд Амстердама арестовал активы дочерней компании "Газпром нефти" - нидерландской Gazprom Neft Middle East (GNME).

Об этом пишет российское издание "Ведомости" со ссылкой на судебные материалы.

Через свою "дочку" российская компания, которая в первом полугодии показала снижение чистой прибыли в 1,8 раза, участвовала в проектах в Иракском Курдистане.

В суд с требованием об аресте активов GNME ранее обратилась инвесткомпания Alcazar Capital Partners (Каймановы острова), которая в течение многих лет пытается выплатить долг со стороны курдского правительства.

В компании считают, что GNME имеет имущество, которое принадлежит властям Иракского Курдистана и может пойти на обеспечение выплаты задолженности.

"Газпром нефть" через GNME еще в 2012 году вошла в концессию по разведке и разработке запасов углеводородов в нефтегазовом блоке Garmian в Курдистане, а еще через четыре года GNME стала оператором блока.

Alcazar - это инвестиционная "дочка" кувейтской компании Agility, которая возводит логистические объекты и сотрудничает с правительством Кувейта по вопросам цифровизации и управления отходами. Еще в 2007 году фирма выдала кредит на $250 млн курдской компании Korek Telecom, гарантом сделки выступило курдистанское правительство, однако деньги должник не вернул и власти Курдистана тоже отказались рассчитаться с Alcazar.

В 2022 году Alcazar добилась решения суда Кувейта о выплате курдским правительством $490 млн задолженности. Но суд в курдистанском Эрбиле в мае 2024 года по запросу правительства запретил Alcazar требовать выплаты по гарантии. После этого компания решила требовать исполнения решения кувейтского суда в других юрисдикциях, включая Нидерланды.

После судебных разбирательств в Нидерландах в конце марта представитель GNME, имущество которой попросила арестовать Alcazar, заявил Окружному суду, что компания не имеет активов вне Курдистана, а деньги хранятся на банковских счетах только в Курдистане и России.

По материалам дела, курдское правительство до апреля имело долг перед GNME по соглашению о разделе продукции в размере $117 млн, а ежегодные платежи в адрес компании по СРП не превышают $5 млн. В GNME настаивали, что ничего не платят курдистанским властям.

"Дочка" "Газпром нефти" также пыталась отбиться от ареста имущества ссылками на различные технические нюансы (например, о том, что постановление об аресте поступило по адресу, где уже не было офиса компании), но амстердамский суд посчитал доказательства GNME несостоятельными.

