Августовские переговоры между США и Индией по торговле отменены - Reuters

Запланированный визит американских торговых переговорщиков в Нью-Дели с 25 по 29 августа отменен, что задерживает переговоры по предлагаемой торговой сделке.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Текущий раунд переговоров по предлагаемой двусторонней торговой сделки, вероятно, будет перенесен на другую дату, которая еще не определена, сообщил источник, непосредственно знакомый с этим вопросом.

Посольство США в Нью-Дели заявило, что не располагает дополнительной информацией о переговорах по торговле и пошлинам, которые ведет Торговый представитель США.

Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп ввел дополнительный 25-процентный тариф на индийские товары, ссылаясь на продолжение Нью-Дели импорта российской нефти, что резко обострило напряженность между двумя странами.

Новый импортный налог, который вступит в силу с 27 августа, повысит пошлины на некоторые индийские экспортные товары до 50% - это один из самых высоких налогов, взимаемых с любого торгового партнера США.

Торговые переговоры между Нью-Дели и Вашингтоном провалились после пяти раундов переговоров из-за разногласий по открытию огромных сельскохозяйственного и молочного секторов Индии и прекращения закупок российской нефти.

Министерство иностранных дел Индии заявило, что страну несправедливо выделяют за закупку российской нефти, тогда как США и Европейский Союз продолжают покупать товары из России.

Напомним:

Индия приостановила планы по приобретению новых американских вооружений и самолетов, что стало первым четким сигналом недовольства Дели после того, как президент США Дональд Трамп ввел повышенные пошлины на индийский экспорт.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из Индии.