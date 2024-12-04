Нефть из трубопровода "Дружба" перестала поступать в Чехию

Нефть из российского трубопровода "Дружба" перестала поступать в Чехию по неизвестным пока причинам.

Об этом сообщил в соцсети Х министр промышленности и торговли Лукаш Влчек.

"По трубопроводу "Дружба" нефть на данный момент к нам не поступает", - написал министр и добавил, что причина неизвестна.

По его словам, угрозы, что нефти не хватит для нужд домохозяйств и компаний, нет.

Влчек отметил, что поставки по итальянскому трубопроводу TAL стабильно продолжаются, и добавил, что решение инвестировать в этот маршрут было верным.

"Мы будем реагировать на ситуацию превентивно, поэтому я сегодня предлагаю правительству согласовать заем нефти из государственного материального резерва для компании "Unipetrol", который будет использован в случае, если поставки не будут возобновлены", - проинформировал он.

Напомним:

1 декабря в Польше неподалеку от города Пневы, что на западе страны, произошла утечка из нефтепровода "Дружба", по которому нефть попадает на НПЗ в Германии.