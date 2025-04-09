Чрезвычайное положение в экономике: Венесуэла отвечает на давление США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения сроком на 60 дней.

Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, это решение должно помочь защитить национальную экономику от давления со стороны США.

"Эти меры позволят гарантировать экономический рост", - заявил Мадуро во время телеобращения.

Документ предоставляет право приостановить уплату налогов всех уровней, позволяет финансирование вне утвержденного бюджета, а также предусматривает создание органов для борьбы с уклонением от уплаты налогов и развития импортозамещения.

"Очень важно получить новые источники инвестиций", - отметил президент. Он также пообещал инвесторам "особый режим".

Для вступления в силу указ должен пройти одобрение Национальной ассамблеи и конституционной палаты Верховного суда.

Напомним:

Правительство США уведомило иностранных партнеров государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA о скорой отмене разрешений, которые позволяют им экспортировать венесуэльскую нефть и побочные продукты.

Соединенные Штаты Америки (США) решили возобновить действие санкций против Венесуэлы и ее нефтяной и золотодобывающей отраслей.