Отношения с США: Литва потратила миллиарды на закупки оружия

Расходы Литвы на закупку оружия у Соединенных Штатов Америки превысили $2 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба литовского Минобороны, передает "Интерфакс "Украина".

"На сегодня Литва инвестировала более $2 млрд в американское оружие.

Сейчас более 20% всех оборонных закупок Литвы приходится на продукцию США", - говорится в сообщении.

"Укрепление оборонной промышленности - общая цель Литвы и США. Литва приглашает американские компании инвестировать в Литву, предлагая возможности совместного производства, "зеленые коридоры" и налоговые льготы", - добавили в ведомстве.

Также сообщается, что "осенью этого года планируется открытие новой инфраструктуры и учебных баз для американских войск.

Инвестиции Литвы в эти проекты превышают $200 млн".

Напомним:

В Литву, которая еще в 2022 году полностью отказалась от российского газа, продолжают поставлять аммиак, который производится из него.