Команда Трампа хочет отменить правило для авто с автопилотом, против которого выступает Tesla - Reuters

<Переходная команда Трампа хочет, чтобы новая администрация отменила требование сообщать об автомобильных авариях, против которого выступает компания Tesla Илона Маска.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее Tesla стала мишенью для как минимум трех расследований Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) в отношении автопилота компании.

<Анализ данных NHTSA об авариях, проведенный агентством Reuters, показывает, что на долю Tesla приходится 40 из 45 аварий со смертельным исходом, о которых NHTSA было сообщено до 15 октября.

<Среди аварий Tesla, которые расследовала NHTSA в соответствии с этим положением, была смертельная авария 2023 года в Вирджинии, где водитель, используя функцию автопилота, врезался в тягач с прицепом, а также авария в Калифорнии того же года, когда автопилотируемая Tesla врезалась в пожарную машину, в результате чего погиб водитель и были ранены четверо пожарных.

<Рекомендация отменить правило уведомления об авариях поступила от переходной группы Трампа, которой было поручено разработать 100-дневную стратегию автомобильной политики. Группа назвала эту меру мандатом на "чрезмерный" сбор данных, о чем свидетельствует документ, с которым ознакомилось агентство Reuters.

<Альянс автомобильных инноваций, торговая группа, представляющая большинство крупных автопроизводителей, кроме Tesla, раскритиковал требование как обременительное.

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство Reuters, этот шаг может подорвать способность правительства расследовать и регулировать безопасность транспортных средств с автоматизированными системами вождения.

Переходная команда Трампа, Маск и Tesla не ответили на запросы о комментариях. Reuters не смогло определить, какую роль в принятии решения играл Маск.

В заявлении NHTSA говорится о том, что такие данные имеют решающее значение для оценки безопасности новых технологий автоматизированного вождения. Двое бывших сотрудников NHTSA заявили, что требования к отчетности об авариях были ключевыми для расследований агентства в отношении функций помощи водителю Tesla, которые привели к отзыву автомобилей в 2023 году.