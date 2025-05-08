Калифорния подала в суд на администрацию Трампа из-за блокировки 5 миллиардов долларов

Калифорния и еще 16 штатов США подали иск против администрации Дональда Трампа, обвинив ее в незаконном блокировании 5 млрд долл, предусмотренных на развитие инфраструктуры для электромобилей.

Об этом пишет Financial Times.

Истцы считают, что указ Трампа, которым он приказал федеральным ведомствам прекратить выплаты по программе Инфраструктурного закона Джо Байдена, нарушает закон. Речь идет о средствах, заложенных Конгрессом для установки зарядных станций для электрокаров.

Иск подан после того, как Федеральное дорожное управление заморозило более 300 млн долл, которые должны были поступить Калифорнии. По словам истцов, это уже привело к потере рабочих мест и угрожает перспективной отрасли.

Генпрокурор Калифорнии Роб Бонта заявил: "Президент незаконно отобрал миллиарды долларов на развитие электромобилей и пытается свернуть борьбу с изменением климата. Калифорния не отступит - ни перед нефтяными корпорациями, ни перед федеральным вмешательством".

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, которого называют возможным кандидатом в президенты, активно выступает против решений администрации Трампа. "Это еще один подарок Китаю - отказ от американских инноваций и уничтожение тысяч рабочих мест", - заявил Ньюсом.

Он также добавил: "Вместо того чтобы торговать Tesla на лужайке Белого дома, Трамп мог бы действительно помочь Элону [Маску] - и всей стране - выполнив закон и разблокировав двухпартийное финансирование".

Калифорния лидирует в США по количеству электромобилей - в штате продано более 2 млн машин с нулевыми выбросами, что составляет 34% от всех продаж в стране.

Напомним:

Президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что США находятся в "переходном периоде" и собираются достичь "фантастических успехов", преуменьшая влияние любой краткосрочной рецессии.

Президент Дональд Трамп планирует резко сократить финансирование внутренних правительственных программ и увеличить расходы на оборону в проекте бюджета на 2026 год до рекордного $1 триллиона.