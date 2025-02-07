Иностранные инвестиции в Россию упали до минимума за 15 лет

Объем иностранных инвестиций в РФ продолжает стремительно сокращаться и по состоянию на октябрь 2024 года опустился до минимума за последние 15 лет.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные ЦБ РФ.

По данным регулятора, за первые три квартала прошлого года иностранные инвесторы забрали из реального сектора экономики еще 44 млрд долл прямых инвестиций, а их общий объем опустился до 235 млрд долл.

В 2023 году Россия потеряла 80 млрд долл прямых иностранных инвестиций (ПИИ), в первый год большой войны - 138 млрд долл.

За три года общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику, который перед полномасштабным вторжением составлял почти 500 млрд долл, уменьшился вдвое - на 262 млрд долл.

Хотя лидер Кремля Владимир Путин заявлял о "максимальной открытости" для инвесторов из стран БРИКС и призывал их вкладывать в Россию капиталы, притока денег статистика Центробанка не зафиксировала.

Например, власти Китая - крупнейшего торгового партнера России, отношения с которым Путин называет "стратегическими", запретили местным компаниям вкладывать деньги в нефтегазовый сектор России, отказались инвестировать в проект "Сила Сибири-2" и дали указание автоконцернам не строить в РФ заводы.

Читайте также: Все нехорошо. С какой экономикой Россия входит в 2025 год

Напомним:

Китай усложнит российскому бизнесу закупку техники, оборудования и химии.

Китай за три квартала 2024 года впервые стал основным рынком сбыта российского трубопроводного газа, обогнав Европу.