Индия фиксирует самую низкую инфляцию за 8 лет

Инфляция в Индии снизилась до самого низкого уровня за последние восемь лет, хотя центральный банк предупреждает о возможном росте цен в ближайшие месяцы.

Об этом пишет Blooomberg.

По данным Министерства статистики, в июле индекс потребительских цен поднялся на 1,55% в годовом измерении. Это немного выше прогноза экономистов издания, которые ожидали 1,40%. Для сравнения, в июне инфляция составила 2,10%, а в июне 2017 года - 1,46%.

На прошлой неделе Резервный банк Индии оставил ключевую ставку без изменений, решив подождать дальнейшего развития тарифной ситуации и эффекта от предыдущих снижений.

Регулятор также снизил прогноз инфляции на текущий финансовый год (начался в апреле) с 3,7% до 3,1%, но предупредил, что в январе-марте показатель может превысить 4% из-за влияния базового эффекта.

Замедление инфляции связывают с сильными муссонными дождями, которые обеспечили орошение более половины сельскохозяйственных угодий страны, улучшив урожайность и стабилизировав цены на продукты.