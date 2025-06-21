Индия не будет выполнять договор, от которого зависит поставка воды в Пакистан

Индия никогда не возобновит договор с Пакистаном об использовании воды из Инда, она будет перенаправлена для внутреннего использования.

Об этом заявил министр внутренних дел Амит Шах, передает Reuters.

Договор гарантировал доступ к воде для 80% ферм Пакистана через три реки, берущие начало в Индии. В мае Индия прекратила подачу воды в Пакистан после эскалации конфликта между странами.

"Мы перенаправим воду, которая текла в Пакистан, в Раджастхан (северо-западный штат Индии), построив канал. Пакистан будет лишен воды, которую он получал безосновательно", - сказал Шах.

МИД Пакистана ранее заявлял, что договор о воде не содержит положений об одностороннем выходе одной из сторон и что любое блокирование речной воды, текущей в Пакистан, будет считаться "актом войны".

Исламабад также изучает возможность обжалования решения Индии о приостановлении действия договора в соответствии с международным правом.

Напомним:

После заключения перемирия между Индией и Пакистаном президент США Дональд Трамп пообещал увеличить торговлю с обеими странами и помочь им найти решение по спорному региону Кашмир.