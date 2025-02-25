Французский строительный гигант Vinci вышел с российского рынка

Французская компания Vinci S.A., окончательно ушла из России. Ее долю в ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК) приобрела группа "Нацпроектстрой".

Об этом пишет "РБК".

Сообщается, что СЗКК - это совместное предприятие, созданное в 2007 году компаниями "Мостотрест" и Vinci S.A. Оно отвечало за строительство и эксплуатацию ключевого участка скоростной трассы Москва - Санкт-Петербург.

По данным издания, в 2023 году СЗКК получила 51 млн долл чистой прибыли при выручке 128 млн долл. За три квартала 2024 года прибыль компании выросла до 64 млн долл, а выручка составила 115 млн долл.

Напомним:

Владимир Путин приказал своему кабинету министров подготовиться к возвращению западных компаний.

Заявление о досрочных парламентских выборах во Франции ударило по фондовому рынку страны, который потерял статус крупнейшего в Европе менее чем через два года после того, как забрал это звание у Британии.