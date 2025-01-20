Еврокомиссия разрабатывает план полного прекращения импорта российского газа

Еврокомиссия разрабатывает план вывода всего российского ископаемого топлива с рынка Евросоюза, но, несмотря на усилия ЕС, поставки газа в Европу продолжаются, и Брюссель хочет положить этому конец.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, пишет enkorr со ссылкой на Interfax.

"Относительно плана или дорожной карты по полному отказу Европейского Союза от российского ископаемого топлива, это продолжается. Это было объявлено как то, что Энергетическая комиссия представит в первые 100 дней (своего мандата), так что у нас еще есть несколько дней до этого срока", - сказала Итконен на пресс-брифинге в Брюсселе 20 января.

ЕС уже принял значительные меры, "чтобы избавиться от любого российского ископаемого топлива", и "в целом мы значительно сократили импорт российского газа", добавила она.

"Мы сократили весь российский импорт угля, большую часть российского импорта нефти и более двух третей российского газа", - отметила Итконен.

"Несмотря на эти значительные результаты, российский газ все еще присутствует на рынке ЕС. И это то, чего мы не хотели бы видеть, и это, конечно, один из вопросов, которые будут рассмотрены в этой дорожной карте, которая будет представлена в ближайшие недели", - добавила она.

Напомним:

В 2025 году Европа покупает российский газ в беспрецедентных объемах, тратя миллиарды долларов, которые Кремль использует для финансирования своей войны в Украине, всего через несколько недель после окончания основного транзитного соглашения, породившего надежды на то, что ЕС может избавиться от зависимости от Москвы.