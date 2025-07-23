Зеленый разворот: ЕС готов ослабить экостандарты после жалоб бизнеса

Европейский Союз начал консультации по дальнейшему упрощению экологической политики после того, как уже сократил ряд законов в сфере устойчивого развития в начале этого года - в ответ на критику со стороны бизнеса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Эти действия являются частью более широкой стратегии ЕС по "упрощению" - уменьшению бюрократии для предприятий, которые жалуются, что сложное законодательство на уровне всего блока мешает им конкурировать с компаниями из Китая и США, где администрация Дональда Трампа активно отменяет регулирование.

Во вторник Европейская Комиссия открыла публичные консультации, заявив, что проводит пересмотр экологического законодательства, чтобы определить, где можно уменьшить административную нагрузку для компаний и государств.

"Цель - не снизить экологические цели ЕС или уровень защиты здоровья людей, которые гарантирует экозаконодательство, а достигать их эффективнее, избегая лишних затрат", - говорится в тексте консультации.

Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды Ессика Росволл заявила в среду, что речь идет об "упрощении экологического законодательства без ущерба для высоких стандартов защиты природы".

Однако некоторые предыдущие предложения по "упрощению" уже включали значительное сокращение количества компаний, на которые распространяются правила устойчивого развития, а также ослабление требований по проверке цепочек поставок на нарушение прав или экологические риски.

Эти планы вызвали критику со стороны экологических организаций, инвесторов и части бизнеса, которые обвиняют Брюссель в том, что он подрывает законы, которые помогают бороться с климатическими угрозами и направляют инвестиции в "зеленую" экономику.

Европейский омбудсмен сейчас расследует жалобу активистов, которые обвиняют Еврокомиссию в том, что она ослабляет экологическую политику без надлежащих публичных консультаций.

Пока Еврокомиссия не решила, какие именно экологические законы будут упрощены. Экологическая политика ЕС охватывает многие сферы - от управления отходами и качества воды до промышленного загрязнения.

Напомним:

В конце 2024 года еврозона неожиданно упала в стагнацию, поскольку правительственные коллапсы в двух крупнейших экономиках подорвали доверие среди бизнеса и потребителей.