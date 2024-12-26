Атаки на корабли в Красном море стоили Египту семь миллиардов долларов доходов

Перебои в Красном море стоили Египту 7 миллиардов долларов доходов от Суэцкого канала.

Об этом пишет Bloomberg.

Перебои в Красном море - следствие морских атак хуситов - стоили Египту не менее 7 миллиардов долларов доходов от Суэцкого канала 2024 года.

Доходы от жизненно важного международного водного пути упали более чем на 60%.

Суэцкий канал является жизненно важным источником иностранной валюты для экономики Египта стоимостью 380 миллиардов долларов, чья валюта упала до рекордно низкого уровня за последний месяц.

Атаки хуситов нанесли Египту значительный ущерб с тех пор, как они начались в конце 2023 года. Базирующаяся в Йемене группа боевиков не нападала на египетские активы, но она фактически закрыла южную часть Красного моря и часть Аденского залива для большинства западных судоходных компаний, лишив их возможности использовать Суэцкий канал для перемещения товаров между Европой и Азией.