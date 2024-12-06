Абхазия сообщила о запрете поставок мандаринов в Россию

Россия решила запретить ввоз ключевого экспортного продукта Абхазии - местных мандаринов.

О запрете "Интерфаксу" по решению российских санитарных служб рассказал и.о. премьера Абхазии Валерий Бганба, пишет The Moscow Times.

О запрете стало известно после того, как 5 декабря депутаты парламента Абхазии отказались ратифицировать соглашение об инвестициях с Россией, и это привело к ответной реакции со стороны российского правительства.

При этом санитарные службы Абхазии опровергают нахождение в цитрусовых "вредной мушки".

"Мушку находят на российской стороне в преддверии внеочередных выборов в Абхазии. К сожалению, эта мера коснется беднейших слоев населения, которые живут благодаря своему урожаю", - подытожил Бганба. Россельхознадзор при этом опроверг запрет.

Это уже не первая ограничительная мера со стороны России. Минфин Абхазии сообщил об отсутствии средств на выплаты зарплат бюджетникам и прекращении Москвой софинансирования.

Сейчас деньги выделяют только на пенсии. По словам и.о. президента Бадры Гунбы, ограничения ввели для оборонного ведомства, МВД, Службы госбезопасности, а также других ведомств.

Конфликтное инвестиционное соглашение с Россией открывало доступ к реализации проектов на территории Абхазии и было заключено 30 октября.

Оно должно было пройти ратификацию в Народном собрании, но в середине ноября в Сухуми протестующие выступили против него - захватили правительственные здания и смогли добиться ухода руководства Абхазии в отставку.

Отказ от поставок фруктов может повлиять на цены в России. Мандарины из Абхазии занимали 3-7% от общего объема рынка - это 20-60 тысяч тонн в год.

Но и без проблем с поставками в магазинах ждали резкого роста цен - к новогодним праздникам на 20-30%. Среди причин - сокращение урожая из-за непогоды в Турции, наводнение в Испании, а также трудности логистики и оплаты мандаринов из Марокко. В ноябре средние оптовые цены на мандарины выросли до 92 рублей за килограмм.

Руководитель компании "Фруктовиков" Руслан Сулейманов прогнозировал, что для конечного покупателя цена за килограмм мандаринов может достичь в районе 400 рублей.

Напомним:

Заместитель председателя государственного банка ВТБ Георгий Горшков заявил, что доля наличных в сбережениях россиян достигла минимума за все время публикации таких данных, с 2018 года.