Конституционный суд России разрешил пересматривать законность сделок по приватизации без ограничений во времени.

Об этом пишет The Moscow Times.

Отныне срок давности по подобным делам отсчитывается не с момента продажи государственного имущества, а с момента выявления нарушений прокуратурой.

Решение приняли после обращений компаний "Мираж" и "Геатон", которые в 1994 году получили в собственность корпуса подшипникового завода в Саратовской области. В составе объекта были и медицинские помещения, где сейчас работает кардиодиспансер.

В 2022 году прокуратура заявила, что сделка была с нарушениями, и через год суд удовлетворил иск о возвращении объектов государству. Владельцы обжаловали решение, ссылаясь на сроки давности, однако суды отклонили апелляции. Тогда компании обратились в Конституционный суд, который фактически закрепил новую норму.

Суд пояснил: при рассмотрении таких дел следует учитывать "всю совокупность фактических обстоятельств", а не только дату сделки.

Адвокат Павел Ларионов заявил: "Фактически государство сохраняет возможность безальтернативной деприватизации имущества на неограниченный срок, если вдруг решит, что оно используется не так". Он добавил, что "это полностью развязывает руки любым госструктурам в 'походе за активами' и уничтожает смысл института срока давности".

Напомним:

Владимир Путин передал управление одним из крупнейших фармпроизводителей России - компанией "Нижфарм" - под временный контроль.

Несмотря на заявления властей о большом количестве желающих вернуться в Россию компаний из "недружественных" стран, ни одна из них до сих пор не подала заявку, чтобы возобновить работу на российском рынке.